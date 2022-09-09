力拚新竹縣長連任的楊文科首波DM文宣出爐，文宣羅列過去執政近4年的政績與計畫，包含教育、敬老及育兒福利、重大交通工程、特色公園以及客語復振等，施政計畫讓民眾有感，楊文科也懇請鄉親繼續支持，讓他在第2個任期，能繼續完成縣政願景。

首波文宣在教育部分提及不僅籌設新校，包括竹北市的勝利國中、嘉豐國小已於日前開學，並增建竹北市成功國中校舍，也預計擴建新豐鄉松林國小、竹東鎮二重國中、六家高中校舍等，並透過學區畫分，紓解區域超額，讓大多學生都能就近入學，也針對縣內老舊校舍進行建築補強及改善。

楊文科在3年多前上任後，首件任務就是提高新生兒營養補助，第1胎1萬元、第2胎2萬元，第3胎以上5萬元，雙胞胎則是3萬元、3胞胎10萬元。以及配合中央政策，提高育兒津貼發放額度，並增設公共托育家園、公立幼兒園、非營利幼兒園等，降低家長育兒負擔。

在老人福利的部分，也落實長照2.0，以及將敬老福利津貼自每月1500調高至3000元。此外，擴大愛心敬老卡使用範圍。另外也改造既有公園，3年投入2億元改造、興建22座特色公園，可望大幅改善供遊的休閒遊憩設施。

在建設方面，楊文科積極推動重大交通工程，包含10大交通建設如台1線替代道路、台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第2交流道等。財政方面，楊文科致力減債，並積極招商引資，連續4年成為非6都招商王，任內完成AI智慧園區、鳳山工業區的招商，遠東百貨竹北店開幕、自強七街BOT案商場也預計10月開幕。

透過楊文科過去在科學園區的經歷，縣府也運用科技打造智慧安全城市，包含建置米立雲教學平台，於疫情期間仍能維持學生受教權益，以及雲端聯合服務中心，提供線上申辦服務，簡化民眾申請程序。另外還有救護紀錄雲端e化系統、新竹縣治安防護網等，守護縣民安全。

此外，身為客家子弟的楊文科十分重視客家文化，為了傳承客語及客家文化，楊文科也推動客語認證補助實施計畫，期望縣民多加使用客語，不遺餘力傳承客家文化。