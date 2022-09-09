又傳男警偷拍女警離譜事件。新北市三重分局某派出所男警員，竟然在將密錄器裝在芳香劑內，偷偷藏放於女警寢室廁所洗手台下，幸經女警警覺性高，看到廁所內出現不明瓶罐機警拿起來查看，竟發現內有密錄器，氣得向上呈報，所長立刻調閱監視器後，發現是某位男警所為，但該位員警竟辯稱「當晚喝醉酒不知道做了什麼?」警方立刻自清，將該名涉案男警函送法辦。

據了解，三重分局某派出所在7日晚間舉行中秋烤肉，讓休假及勤餘員警歡度中秋，未料有一名年輕男警，疑似覬覦所內女警，竟趁著所內同仁與眷屬忙著烤肉之際，偷偷潛入女警寢室內，將密錄器藏放在芳香劑中，至於洗手台下意圖偷拍。

直到女警服勤完回到寢室，發現洗手台下放置未曾見過的芳香劑，好奇拿來觀看，竟發現內裝有一具密錄器，女警嚇得立刻向主管報告。主管立刻調閱監視器，發現某位年輕男警涉嫌重大，於是約談男警，男警也當場承認是自己所為，但辯稱自己喝醉了，不知道做了什麼。

派出所也依規定逕行問訊，並將涉案男警依妨害秘密罪嫌函送法辦。三重分局事後將該員記小過並調職列為輔導對象，表示絕不寬貸。