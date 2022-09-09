41歲百老匯明星梅根希爾蒂（Megan Hilty）過去曾為電影《史瑞克三世》配音「白雪公主」一角，近日她在IG自曝噩耗，透露親姊姊蘿倫希爾蒂（Lauren Hilty）在當地時間5日搭水上飛機出遊，結果意外墜機，機上包括她姊姊、姊夫、姪子等共9人全數罹難，而她姊姊其實已經懷孕，一屍兩命，造成10死悲劇。

當地媒體報導，蘿倫希爾蒂5日和老公羅斯米克爾（Ross Mickel）、兒子雷米（Remy）5日時搭水上飛機出遊，行經華盛頓州惠德貝島海岸附近的普吉特海灣時發生死亡意外，飛機在尚未發出求救訊號時墜毀，警方立刻出動救援，目前只尋獲一具遺體，而蘿倫希爾蒂全家人下落不明，經過多日搶救後，仍無法找到其他人的遺體，美國海岸警衛隊判定機上人員已經全數罹難。

對此，梅根希爾蒂在IG曬出姊姊夫妻與兒子視訊通話的截圖，表示自己心愛的姊姊、姊夫、姪子都在這起事故中罹難，「說件更衝擊的事，其實我姊姊已經懷孕8個月了，我們都期待小男孩盧卡（Luca）下個月就可以來到這世界」，而過去三天對他們家族來說有如地獄，「沒辦法找到適合的語言形容我們的悲傷」。

梅根希爾蒂進一步表示，姊姊還有一個女兒，當下並未在那架飛機上，但因為她未成年，自己需要保護小姪女的隱私，她本來不想公開承認家中發生這起悲劇，但因為有部分媒體將她姪子的性別弄錯，甚至沒提到還未出世的盧卡，讓她決定發聲澄清，而《西雅圖時報》報導，47歲的羅斯米克爾的職業是葡萄，也是酒廠創辦人，39歲的羅斯米克爾則是會計師，一家四口全數身亡。