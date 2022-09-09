英國女王伊莉莎白二世離世，享年96歲。她曾與王夫菲力普親王於上世紀70及80年代兩度訪港，成為首位前往香港的英國在位君主。伊莉莎白二世首次踏足香港時兩旁擠滿市民，只為一睹女王風采。她1952年登基，直至1997年香港主權移交為止，當了港人口中的「事頭婆」45年。港英政府先後為英女王兩次訪港，發行紀念郵票，以及價值1000港元的紀念金幣。

1975年5月4日，女王與菲力普親王乘坐專機抵港，期間與已故前港督麥理浩參與多項活動。女王夫婦先乘專車到九龍公眾碼頭，再轉乘遊艇渡海前往香港大會堂。機場外的市民夾道歡迎，甚至有民眾追車，只為一睹女王風采。二人此行到訪摩士公園、當時剛落成的何文田愛民邨、紅磡車站、香港大學、葵涌貨櫃碼頭、荃灣工業區及跑馬地馬場等地。期間探訪港人家庭，又穿高跟鞋到街上，與小販近距離接觸，盡顯親民一面。

第二次訪港是在1986年，亦是《中英聯合聲明》簽署後的第二年。當年英國女王結束訪問中國的行程後，乘坐皇家遊艇不列顛尼亞號（The Royal Yacht Britannia）於10月21日抵港。檢閱儀仗隊之後，在沿途民眾揮旗歡迎下，前往後來成為香港理工大學的香港理工學院，探訪校內學生。

據香港博物館專家顧問鄭寶鴻的《順流逆流—香港近代社會影像1960—1985》，英女王在這3天訪問行程中，曾前往和平紀念碑獻花，出席立法局大樓、滙豐銀行總行、香港會議展覽中心、紅磡體育館、沙田馬場及沙田隆享邨等地的歡迎活動。

1986年的旅程是伊莉莎白二世最後一次訪港，直至香港1997年主權移交後，英女王再無踏足香港土地。