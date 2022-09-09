李亞明在《鴻門家宴 婆媳廚房》擔任客座評審。（衛視中文台提供）

李玉璽主持的《鴻門家宴 婆媳廚房》邀請爸爸李亞明擔任客座評審，父子同台李玉璽卻格外緊張，超怕爸爸不受控，2人大玩默契考驗結果李玉璽超掉漆，被老爸李亞明嗆：「你收工後就不要回家了。」笑翻全場。

難得李玉璽、李亞明父子同台，製作單位還特別安排默契考驗，來測試父子到底熟不熟。開始前李玉璽還說自認很了解李亞明，但爸爸不見得了解他，沒想到3題關於爸爸的問題李玉璽全錯，反倒是李玉璽最愛吃的料理李亞明卻答對，讓李玉璽整個大掉漆，被Ella笑問：「李玉璽你是誰家的孩子啊。」

其中有一題問到「李亞明最喜歡媽媽做的哪一道菜？」沒想到李玉璽的答案竟然是麥片，理由是最近李亞明晚上都說吃麥片就好，讓大家傻眼，這個答案也引來李亞明「不滿」，說到自己吃麥片是因為血糖高，跟喜不喜歡吃有什麼關係，而且麥片也不是老婆做的，最後還「教訓」李玉璽說：「你收工後就不要回家了！」讓人笑翻。

而《鴻門家宴 婆媳廚房》最終四強陳柏融、陳諺樑、章俊彥及林道遠四個家庭，拿出各家中秋必吃佳餚爭奪最強中秋料理殊榮，本集獲勝家庭將獲得四強賽的神祕福利。《鴻門家宴 婆媳廚房》每周五晚幾間10點在衛視中文台全台首播；每周日晚間8點在華視播出。