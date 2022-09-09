民進黨前立委鄭寶清登記參選桃園市長後，一言一行備受外界關注！鄭寶清在臉書回憶道，他曾讓台鹽「起死回⽣」脫胎換⾻，三個⽉轉虧為贏，其「猛、難、辣、魅」的創新策略發揮相當關鍵的推動⼒量，以「聚焦式經營」的鞏固核⼼本業，創造附加價值最⾼的優勢競爭能⼒，讓台鹽在他⼿上交出亮麗的成績單。他將把這套「創新經濟」的經營策略，⽤在如何帶領桃園升級「經濟起⾶」的城市治理。

鄭寶清今在臉書寫道「創新經濟『猛、難、辣、魅』領航桃園起⾶」。他回憶，當年讓⽼牌⼦的台鹽「起死回⽣」脫胎換⾻，三個⽉轉虧為贏，四年獲利⼤增4倍的經營成效，他獨創「猛、難、辣、魅」的創新策略發揮相當關鍵的推動⼒量，以「聚焦式經營」的鞏固核⼼本業，創造附加價值最⾼的優勢競爭能⼒，讓台鹽在他⼿上交出亮麗的成績單。

鄭寶清說，這就是他最「在⾏」的經營管理能⼒，也是在⼈⽣旅途上相當引以為傲的政治資產與歷練。他參選桃園市⻑就是想把這套「創新經濟」的經營策略，⽤在如何帶領桃園升級「經濟起⾶」的城市治理。他認為「創新是窮⼈家的核⼦彈，是讓窮⼈過好⽇⼦的祕⽅」，這不是選舉⼝號，⽽是他在經營台鹽與全體員⼯共同努⼒所創造出來的美麗果實與實證經驗，想要在「治理桃園」的創新經濟上，徹底改變桃園市⺠的未來，可以有安⾝⽴命、美好⽣活、幸福安康的⽇⼦好過。

「『美麗⼈⽣』不只是夢想，是有機會實現的幸福追求」！鄭寶清表示，會在參選桃園市⻑過程當中，把如何⽤「猛、難、辣、魅」的創新經濟良策，一一端出來讓⼤家共同品嚐享⽤，讓大家相信「最在⾏」城市治理的鄭寶清，將領航桃園⾶躍萬重險阻，邁向更美麗幸福的明天！