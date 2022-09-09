綠營持續猛攻國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案，張善政今天接受專訪，他說，一定會開記者會說清楚，但時間點要拿捏好。張善政表示，現在非官方的擠牙膏式爆料，一定會在最佳時間點說明。

張善政今天接受專訪，提到研究案，張善政說，會有這計畫是農委會退休資訊中心主任林貞，因她發現農委會旗下很多單位想走入科技領域，對科技了解不多，因此才會有農業電子化的研究案，讓適當團隊有系統的引進國內外農業電子化資訊，做宣導、推廣、規畫。

張善政說，該計畫要蒐集國內外相關文獻，當時由宏碁得標，而3年5700萬的計畫，1年約1、2000萬上下，每年經費不等。張善政表示，民進黨把研究案講成只是幾個報告，一個報告要花多少錢。但是報告在研究案中所占經費比例相當低，花最多是研討會、規畫的部分。

張善政也說，該研究案對國內農業電子化打基礎非常重要，可以說是啟蒙。如大家到超市看到很多農產品的包裝有條碼，手機掃一下就知道產銷履歷。張善政說明，早年農委會想推產銷履歷，但很多都是手工製作，沒有電子化根本推不動，經過該計畫啟蒙，現在到超市都能輕易見到產銷履歷。

張善政表示，台灣農業電子化啟蒙是該研究案，後續也帶動很多建置案，吸引很多資訊公司投入農業。如田間參數的水分、溫度，現在很普遍了。張善政強調，5700萬的研究案，真正做的是推廣方面，報告只是最後的東西。

而該計畫如何進行？張善政說，每月最少一次向農委會資訊中心回報專案進度，彙整當月相關報告，並協辦期中期末審查會議。而內部開會則很頻繁，至少1周1次。張善政也說，報告當然不可能每個都自己寫的。張善政提到，當時他手上平均3個以上標案，約6、6成是政府的案子。

該研究團隊12人，張善政說，團隊成員開枝散葉，絕大部分都不在宏碁了，很多因研究案從事農業科技化。如很多餐廳有農產品溯源，這些背後推手，可能跟當初計畫成員有關係。他強調，該計畫是觀念啟蒙，為農業領域導入很多科技人才。

提到何時開記者會澄清，會不會一拳斃命？張善政說，現在爆料如擠牙膏，每次出來一點，而且不是官方。會針對最適當的點講清楚。張善政也說，也要跟大家報告，很多東西在農委會合約中，對宏碁要求終身保密，會尊重合約要求，也只能講關鍵資訊。他說，若要講很多，要請問農委會。