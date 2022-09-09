英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）於英國時間9月8日辭世；副總統賴清德今表示，這是英國及國際社會的巨大損失。

賴清德今在臉書以「堅韌之島向堅毅的女王致敬」發文指出，英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II ）於英國時間9月8日安詳辭世，這是英國及國際社會的巨大損失，祈願伊莉莎白女王安息，也盼望王室家屬節哀保重。

他說，蔡英文總統已經代表我國政府與人民，向英國政府及大英國協人民致上深切哀悼之意，並向繼任的英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）及王室家屬致以誠摯慰問。

他指出，伊莉莎白女王在位的70年間，英國走過二戰後恢復時期、歷經漫長的冷戰年代，直到如今面臨多重挑戰的二十一世紀，是人民永遠的領袖，歷經不同時代的變遷與挑戰，女王所領導的英國，也始終是全球民主不可或缺的中堅力量。

他表示，女王一生為英國的付出，為世界和平與繁榮投入的貢獻，是每一位從政者的指引。台灣是亞洲的堅韌之島，將會與英國協力，持續為共同的理念價值做出努力，向女王致敬。