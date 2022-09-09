新北市長侯友宜首度視察「交通戰情室」，未來將在三重第二行政園區設立整合大數據系統的智慧運輸中心，打造智慧交通城。（陳慰慈攝）

為有效運用智慧科技，解決交通問題，新北市今年4月推出「市政交通儀表板」，將即時預警、多元資訊地圖和統計分析匯入儀表板平台，做應變管制措施，再成立「交通戰情室」，讓各局處在緊急時進駐，因應中秋節3天連假，新北市長侯友宜今首度視察，未來將在三重第二行政園區設立整合大數據系統的智慧運輸中心，打造智慧交通城。

侯友宜說，新北市交通戰情室規模雖小，但是用大數據分析方式，是一個能整合各單位的指揮系統，可以隨時監控預警，並預估未來在哪一個路段可能會造成壅塞，再結合交通儀表板，讓交通運輸管理更順暢，以提供給用路人快速了解路況及可能在下個時段會碰上的情況。

侯友宜指出，交通戰情室現階段可以說是一個資訊整合、快速提供更多的情資給用路人，讓他們很夠聰明的用路，未來新北市會再建構整合交通戰情室、交通儀表板，以及警察局執法面，還有交通號誌以及停車管理系統，甚至融入包括交通工程如何派遣的智慧運輸中心，完整性會更周全。

交通局長鍾鳴時指出，交通戰情室是運用「市政交通儀表板」以圖形化及視覺化呈現「即時預警」、「多元資訊地圖」及「統計分析」三種資訊界面，也介接停車場資訊、公共運輸營運概況、交通事故通報、施工管理、劇烈天氣預警及Google旅行時間等資訊介面。

當有交通異常壅塞、重大交通事故、天然災害發生或連續假期時，管理者隨即進駐透過「市政交通儀表板」，掌握最即時的交通資訊，並精準擬定交通策略，迅速排除狀況，提升應變處理能力。

智慧運輸中心整合既有交控、公車動態、停車等8大交通系統，成為新北交通運輸控制中樞，大數據資訊更可與民共享，交通局預計新北年底前將完成智慧運輸中心規畫，2025年進駐三重第二行政園區。