中職新軍台鋼雄鷹今年首度參與新人選秀會，一口氣選走30名好手，繼日前宣布簽下「狀元郎」曾子祐後，今天再宣布簽下28名選手，只有第22輪投手林建宏因選擇就讀大學未簽下，另外補進3名自主培訓選手。

台鋼今天公布另外28名球員合約：第一輪第七順位指名投手伍祐城簽約金470萬元、激勵獎金100萬元；第二輪第一順位指名內野手紀慶然簽約金440萬元、激勵獎金60萬元；第二輪第七順位指名投手謝葆錡簽約金350萬元、激勵獎金100萬元；第三輪第一順位指名捕手廖奕安簽約金335萬元、激勵獎金60萬元；第三輪第七順位指名外野手顏清浤簽約金250萬元、激勵獎金50萬元。

第四輪第一順位指名內野手林家鋐簽約金240萬元、激勵獎金70萬元；第四輪第七順位指名投手黃紹睿簽約金170萬元、激勵獎金80萬元；第五輪指名投手陳宇宏簽約金135萬元、激勵獎金100萬元；第六輪指名內野手黃劼希簽約金100萬元、激勵獎金80萬元。

台鋼雄鷹簽下29名正式選手，其中伍祐城與黃劼希都是應屆高中畢業生，皆入選今年U18世界盃中華代表隊，已於2日啟程前往美國；紀慶然、謝葆錡、顏清浤、林家鋐、陳宇宏、高聖恩、陳翊瑄、曾宸佐、王博玄目前都在U23中華培訓隊集訓，賽事預計10月於台灣舉行。

台鋼雄鷹另外補進投手黃勃睿、捕手吳柏萱、內野手顏郁軒3名自主培訓選手。黃勃睿原效力屏東紅尾成棒隊；吳柏萱畢業於南英商工，為高中應屆畢業生，入選今年U18中華代表隊，現正於美國奮戰；顏郁軒為陣中外野手顏清浤哥哥，共組台鋼雄鷹首對兄弟檔。