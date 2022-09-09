迪士尼卡通人物「米奇與好朋友們」水上漂浮氣球吸引遊客湧入拍照。（程炳璋攝）

遊客除了與迪士尼卡通人物合影，還可以到迪士尼快閃專賣店採購喜歡的卡通明星玩具。（程炳璋攝）

中秋連假首日，台南市安平遊憩碼頭舉辦2022迪士尼慶典，迪士尼公司在海面上打造「米奇與好朋友們」水上漂浮氣球主題，一口氣堆疊6顆巨型迪士尼卡通人物強力吸睛，半天吸引2萬名遊客搶拍照。

迪士尼的招牌米奇老鼠卡通明星明年歡度100周年，今年先展開暖身，台南市觀旅局找上迪士尼合作，在安平遊憩碼頭打造迪士尼主題漂浮氣球，7月先預告有巨型唐老鴨在安平登場，不過近日登場的卻換成6顆「米奇與好朋友」水上漂浮氣球。

即使巨型唐老鴨主題換成「米奇與朋友們」，迪士尼招牌米老鼠卡通人物仍相當吸睛，中秋連假首日，安平遊憩碼頭上午即湧入近2萬人次「朝聖」，遊客紛紛搶著拍照。

台南市觀旅局表示，迪士尼卡通明星漂浮氣球全天進駐安平遊憩碼頭，周邊有迪士尼快閃專賣區，晚上6時至9時還有燈光秀，照亮這些卡通明星。

台南市觀局透露，迪士尼漂浮氣球主題原訂展出1個月，到10月10日為止，因10月國慶連假，活動延至10月30日，10月中會有另一波神祕卡通人物出現。

台南市觀旅局統計，連假首日上午天氣好，除了迪士尼主題區半天湧入逾2萬遊客，國華、海安商圈出現超過2萬人潮，安平老街約6千人，赤崁樓周邊3千多人，新化老街吸引6千多人。