1名家長在網路指控，他女兒未滿月住院觀察，醫院發現她腿腫，檢查竟是腿骨裂，他控告醫院過失傷害。（翻攝網站）

中市1名家長在網路指控，他女兒8月16日在烏日林新醫院出生，因黃疸及幽門狹窄症留院觀察，預計9月8日轉院手術。院方7日下午告知家屬，女兒腿部腫脹，檢查發現骨裂，他質疑醫院照顧疏失或虐待，報案控告過失傷害。醫院今天回應表示，正調查新生兒骨折原因，會配合檢警調查、妥善處理。

該家長指控，9月7日下午約一點，醫院向家屬表示，因看到小孩腿部腫脹，照X光發現有骨裂問題，小孩可能因為骨頭較小，常會發生這些問題點。但他懷疑是否照顧人員照顧不當，或有虐待問題產生，醫院含糊交代讓家長除了不捨，還有憤怒。

家長強調說，只想知道真相，批評醫院含糊交代推卸責任，要求醫療團隊檢視、重新教育。

警方證實，7日晚間接獲家屬報案，控告過失傷害。烏日林新醫院對此回應表示，已立即成立專案小組，由各專科醫師進行會診，調查新生兒骨折原因。

醫院指出，經主動通報相關主管機關，檢調已介入調查，院方正全力配合調查，並會妥善處理。