國民黨桃園市長參選人張善政近日涉抄襲連環爆，針對綠營不斷用這件事追打，他9日接受媒體聯訪時表示，不是無法還手，而是覺得在用擠牙膏方式，之後會在最關鍵時刻開記者會，對於鄭寶清參選後被開除黨籍是否影響選情，他則表示，藍營非常團結，鄭寶清主要還是會得到綠營的票。

張善政9日接受媒體聯訪時表示，不是無法還手，而是覺得擠牙膏方式，像今天這種場合說明大家想知道的事情，管道是很暢通的，之後會在最關鍵時刻開開記者會。

被問到綠營要求辭去獨董，張善政則說，這跟辭不辭獨董是兩回事，他們就是看到我身上有什麼就要把他抹黑，或是把它弄掉，對於鄭寶清參選後被民進黨開除黨籍，會不會擔心影響到自己的選情，張善政也表示，他不這樣覺得，現在藍營非常團結，鄭寶清主要還是會到綠營的票，大家都很了解。而是否覺得鄭運鵬要擔心一下？張善政直言，我就不評論，那是他的事情。

國民黨主席朱立倫日前接受外媒專訪，面對記者詢問動怒，引發爭議，張善政也被挖出2019年接受同媒體專訪時，被追問同樣動怒，對此，張善政指出，他覺得綠營就是專門朝藍營的人身上抹泥巴，不管他或朱立倫，現在都不是政府的官員，現在政府在位官員，蘇貞昌也好，他們對台灣媒體發脾氣，這才是大家應去顧慮的事情。