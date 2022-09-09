國民黨台北市長參選人蔣萬安今日（8）來到北投區拜票，蔣表示，北投過去其實是凱達格蘭族居住地，保有著原住民文化的傳統，也保有漢人屯墾以及日據時代的遺跡，是一個文化多元、風貌獨特的行政區。這點讓不少網友直呼驚訝，紛紛表示住在北投這麼久，還不知原來當地有這麼深厚的歷史背景。

蔣萬安昨日在臉書發文，公布他今日將來到北投區，展開「萬安作伙行 台北百面贏」拜票活動，歡迎各界朋友一起來現場支持，不能到場的朋友也歡迎鎖定直播。

蔣萬安指出，想到北投只想到溫泉嗎？實際上，北投過去是凱達格蘭族居住地，保有著原住民文化的傳統；同時，也保有漢人屯墾以及日據時代的遺跡，是一個文化多元、風貌獨特的行政區。蔣並預告今日行程如下：

08:00慈后宮

08:50北投市場

13:00 普濟寺/湯守觀音

13:50 新北投車站

17:50 石牌商圈

此文獲得超過2000個讚、逾200則留言，迴響熱烈。網友表示：「住北投那麼久了，都不知道還有那麼深厚的歷史典故」、「北投被你介紹得很有趣」、「長知識了！」「北投很有特色，一起作伙行！加油！」「台北隊加油，萬安加油」、「我們全家都支持蔣萬安」。