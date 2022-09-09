英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）9日去世。她是全英國著名的動物愛好者，喜愛柯基犬及馬匹舉世皆知，過世後這些寵物何去何從也成為人們的關注焦點。

《紐約郵報》報導，英國王室傳記作家約瑟夫(claudia joseph)受訪時表示，王室全家人都是愛狗的人，所以他們中的任何人都可以帶走一兩隻狗。安德魯王子有可卡犬，所以他可能會拿回他給女王的那隻。威廉王子和凱特王妃也喜歡狗，所以他們可以養狗。但也有可能繼續由宮廷工作人員照顧，這樣這些寵物就不需要搬家了。

伊麗莎白女王在動物界留下的不僅僅是她的狗，還有100多匹馬。約瑟夫說，女王的女兒安妮公主和安妮的女兒薩拉公主（Zara Phillips）既是奧運馬術運動員，也是著名的馬匹愛好者，很可能參與女王動物旁邊發生的事情。

伊麗莎白女王每天遛兩次，這些狗甚至在白金漢宮有自己的房間—「柯基房」，這些狗在那裡由兩個叫「小狗1號」和「小狗2號」的僕人照顧。

伊莉莎白女王在2015年曾宣布不再培育柯基幼犬，因為自己年事已高，擔心過世後愛犬會沒人照顧，過世時王室中剩下3隻愛犬，分別是柯基犬牧克（Muick）、13歲的多吉犬肯迪（Candy）以及一隻取代在2021年去世的多吉犬費格斯（Fergus）的小狗。

伊莉莎白女王從7歲開始特別喜愛柯基犬，從18歲獲得第一隻柯基犬蘇珊（Susan）後，持續培育王室柯基犬，與愛犬們互相陪伴超過80年。女王在2015年宣布，將停止培育王室的柯基幼犬，因為擔心過世後愛犬會沒人照顧，「不希望留下任何一隻狗狗孤孤單單。」然而女王同年收編已故員工的9歲柯基犬維斯柏（Whsiper），並將其視為自己的愛犬疼愛，彼此陪伴約3年的時間，維斯柏在2018年離世。

女王有3年期間身邊沒有柯基犬陪伴，直到丈夫菲利浦親王在2021逝世，當時安德魯王子將2隻小狗送給女王，分別為多吉犬費格斯（Fergus）和柯基犬牧克（Muick），希望能陪伴她度過失去丈夫陪伴的悲傷時光。其中一隻小狗費格斯卻在因為心臟缺陷，年齡5個月大即過世，讓女王悲傷不已。隨後王室剩下3隻愛犬，其中年齡最長的是13歲的多吉犬肯迪（Candy），牠是一隻臘腸混柯基犬，以及另外2隻狗。