通用（GM）表示將推出電佛蘭（Chevrolet）電動休旅車，要價約3萬美元，在其他電動車漲價之際，通用盼藉此鎖定價格考量的買家。

通用周四宣布，最新Chevy Equinox電動車預計2023年秋上市，單次充電的續航力約300英里。該款休旅車系列是通用在美銷售第二高的車款，僅次於Chevy Silverado皮卡車。

美國新款電動車的起價甚少低於3.5萬美元。通用高層表示，該車廠應該提供更親民的價格選項，以吸引更多買家並且搶進主流市場。