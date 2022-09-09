台中市長參選人蔡其昌9日前往和平谷關舉辦「行動市長 未來台中」政策記者會，發表《谷關300計畫》。（陳淑娥攝）

中秋連假將至，民進黨台中市長參選人蔡其昌9日前往和平谷關舉辦「行動市長 未來台中」政策記者會，發表《谷關300計畫》，透過谷關街道更新，人行步道再造、營造大甲溪親水空間，讓四季皆可遊憩、增設谷關立體停車場，改善車輛交通動線、續辦並擴大山谷燈光節4項政策，要讓谷關遊客人數倍增達到300萬人次，帶動山城整體觀光發展，促進當地居民經濟活絡。

蔡其昌勤跑超過百場社區中秋活動外，今日上午由立委何欣純、張廖萬堅，交通部觀光局參山國家風景管理處長曹忠猷、台中市議員蔡成圭、市議員候選人徐煊博、台中市和平區代表羅進玉等人陪同前往谷關，會勘觀光步道及山谷燈光節等重要觀光設施及活動。

蔡其昌表示，捎來步道是前來谷關的遊客必遊景點，但因捎來吊橋年久失修，對谷關地區觀光產業影響甚鉅，參山處今年已完成加固工程，明年將會採取自然工法，再投入700萬經費將捎來步道進行全面修繕及1000萬經費改善溫泉公園設施。

蔡其昌說，山谷燈光節在2021年吸引16萬人前來谷關，是一項非常成功的觀光計畫，還有梨山上「台灣海拔最高的聖誕樹」，讓特色活動帶動梨山、谷關的觀光發展。蔡其昌提到，他在30歲時擔任台中縣民政局長，當時就很常來谷關，細數自己跟谷關鄉親互動與回憶，也與當地業者及鄉親進行對談。

蔡其昌也舉辦行動市長《谷關300》政策發表會，提出對谷關的願景政見，包含業者們最在意的改善谷關街道、人行步道再造，營造大甲溪親水空間、讓谷關四季皆可遊憩，研擬增設自行車便道、讓愛騎車的朋友有更安全的環境，增設谷關立體停車場、改善車輛交通動線，續辦並擴大山谷燈光節，帶領業者辯論共同努力，讓谷關遊客人數倍增，達到300萬人次，獲得業者們熱烈支持。

蔡其昌指出，他將谷關視作台中後花園，以這樣的角度行銷谷關，300萬旅遊人次不是一個困難目標，有沒有願景、行動力才是解決谷關困境問題最好方式，他提出改善谷關問題願景，搭配他的行動力，一定會一一落實。

台中市和平區代表羅進玉指出，蔡其昌副院長跟何欣純、張廖萬堅委員這8年來，每年都到和平區關心地方發展，與地方鄉親面對面，解決鄉親遇到的問題。為和平區爭取至少7億元經費，這裡選區很大、選票很少，但蔡其昌仍然為和平做了許多努力。