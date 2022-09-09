近來氣溫明顯下降，醫師提醒，天氣降溫加上新冠疫情持續延燒，增加內耳細胞受損機率、進而提高突發性耳聾，即所謂的「耳中風」的風險，有3分之1患者的症狀不可逆，亦即終身聽力受損。醫師提醒，保持良好的生活習慣、降低受病毒感染可能性，並注意聽力有無變化，若聽力出現變化應即盡早就醫，以提高治癒機率。

耳鼻喉科醫師張弘表示，因入秋後氣溫降低，人體的血管會收縮，若血流量不足供應內耳細胞，會使負責聽力的內耳細胞壞死、影響聽力，耳中風多半只影響一耳聽力，由於患者仍聽到聲音，但不易察覺單耳聽力已喪失，「所以常有上班族是發現用一耳聽不到電話一端聲音後，換另一耳聽卻聽得到，才察覺單耳聽力喪失，趕緊就醫。」

張弘並表示，目前新冠疫情有升溫趨勢，然而疫情已延燒2年多，民眾對防疫一事不免疲乏，近來聚餐頻繁與中秋烤肉活動勢必加劇疫情傳播，「醫界也推估秋冬將帶來新的一波流感疫情，」呼吸道病毒會感染內耳細胞、導致內耳感覺或神經細胞受損。他因此提醒，疫情除了可能帶來呼吸道不適外，也將對聽力造成不可逆的傷害，所以防疫仍有其必要性。

他並表示，耳中風後的患者常合併有耳鳴的困擾，耳鳴對身心都造成頗大壓力，許多患者即使聽力可恢復，但耳鳴症狀不會消失，對睡眠及生活品質影響巨大。

根據衛福部立桃園醫院的衛教資訊，耳中風是指72小時內發生不明病因的突發性聽力受損，真正病因還不能確定，目前推測與病毒感染有關，也可能與血管栓塞有關，受損聽力的復原程度與其聽力受損嚴重度有關。一般而言，輕度的聽力受損完全復原的機率較高；至於重度的聽力受損則較少完全恢復。