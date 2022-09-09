國民黨桃園市長參選人張善政今天接受專訪，提到如何建設桃園，張善政說，自己背景是土木，又摸了很多科技的東西，在桃園都可以應用上。如基礎建設做好，城鄉風貌就會改變。而導入科技紓解缺工問題，就能拉高員工薪資。

張善政說，自己背景是土木，後續又摸了很多科技的東西，這兩強項在桃園都可以用上。如桃園的捷運工程如火如荼、鐵路地下化，航空城等。他說，基礎建設做好，城鄉風貌就會不一樣，如鐵路、捷運進來，車站附近的都市計畫都要重來。而台商回台灣找不到地，桃園地很大，比較偏僻、更偏遠的地方，也有機會發展園區，就能照顧偏鄉經濟，也可以紓解用地燃眉之急。桃園城鄉風貌，也會改變，他強調，自己看的是10年、20年以後桃園變成什麼樣子。

張善政也說，桃園工業產值全台第一，就連新竹科學園區非常先進，但是新竹的產值還是沒有桃園大。不過還是要承認桃園產業科技含量比不上科學園區，所以要替桃園產業注入更多新科技，如物聯網、人工智慧、大數據，這些都是他最近十幾年在摸的東西。

張善政說，桃園缺工嚴重，若有機會導入智慧製造，缺工問題可以紓解，一旦利潤提高，員工薪資也會拉高。而生活環境就是基礎建設，帶動城鄉風貌改變，也是勞工待遇、生活水準，桃園產業提升的附加價值。

此外，張善政說，幫助產業轉型的人當然是年輕人，他們有數位、大數據、人工智慧觀念。而年輕人的創業機會，是幫助已經存在的產業提升科技含量，市府會輔導年輕人，「姑且叫數位轉型顧問鏈。」