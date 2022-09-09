從事移工人力仲介的泰國籍王姓男子因金錢糾紛，今年6月8日夥同泰籍移工塔納瓦、薩馬，以鋼筋打死懷孕的李姓夫妻，9日將車開到桃園青埔棄屍，3人逃回泰國被逮。桃園地檢署依殺人罪提起公訴，並請法院量處「極刑」。不過3人仍在泰國，返台受審機會微乎其微。

檢方調查，王姓男子與李姓夫妻是多年好友，在泰國就住在同一個村落，也一起到台灣讀書，3人並開設移工人力仲介。但是王男因為金錢糾紛，不滿李姓夫妻，竟買通移工塔納瓦、薩馬。6月7日晚間，約李姓夫妻到辦公室談判，3人竟將李姓夫妻以鋼筋打死，其中李女還懷孕。

王男等將夫妻打死後，以棉被包著屍體，將2人放在休旅車上，塔納瓦、薩馬則在案發現場清洗血跡，王男先將車子開到住處，並換好衣服，再將車輛開到青埔停放，3人陸續出境返回泰國，不過也在泰國陸續被逮。

檢方認為，王男與夫妻是多年好友，並無遭到夫妻與言語或暴力刺激，僅因為金錢糾紛，就萌生滅門動機，塔納瓦、薩馬更素不相識，僅因金錢利誘，就和王男規畫滅門血案，完全不顧女子大腹便便，導致夫婦及未出生嬰兒慘死，完整家庭不復存在，死者家屬更留下無法抹滅傷痛。3人是人命如草芥，惡性重大，且相繼離境。3人泯滅天良，惡性最大，已經符合2公約情節最重大之罪，請法院量處極刑，褫奪公權終身。

據了解，案件發生後，台泰密切聯絡，雙方都有交換情資。但泰方已經在媒體多次提到，不會讓王男等人返回台灣，因此讓王男等3人返台受審機會相當低。檢方則說，將請法務部透過司法互助管道協助。