新北中信特攻於台灣運彩xT1聯盟元年球季季後賽僅差1勝便可晉級總冠軍賽，這份遺憾讓特攻戰將們對於總冠軍更加渴望，季外賣力投入訓練，寄望新球季捲土重來，面對下周六（17日）即將開打的跨聯盟邀請賽，新北中信特攻拼氣勢、尬輸贏，閃電球風一觸即發。

談到備戰狀態，新北中信特攻總教練李逸驊表示：「團隊訓練的狀況還不錯，雖然隊上還有一些傷兵狀況，但問題不大，既然參賽，當然要全力求勝。」

純本土應戰，對擁有控衛「海」的新北中信特攻而言，後場戰力爆棚，內線人手較較單薄，但李逸驊沒在怕：「純本土給了我們年輕的鋒線更多的對抗機會，像是劉旻諺、周承睿、譚傑龍，就算我們的內線高度，可能會在防守端稍微吃點虧，但我們可以在進攻端討回來，打出以快制高的特攻球風。」

新北中信特攻今年選秀唯一指名新秀陳鈺安也將在邀請賽披掛上陣，迎接加盟職籃球隊特攻首秀，陳鈺安迫不急待地說：「我已經準備要在跨聯盟邀請賽大顯身手了！」

上季已在特攻擔任4個月的練習生，陳鈺安加盟特攻後毫無適應問題，加上特攻總教練李逸驊也是北市大男籃隊教練，師徒兩人在特攻再度聯手，讓陳鈺安更能輕鬆融入團隊與戰術體系。

192公分的身高搭配200公分的臂展，陳鈺安成為特攻極力培養的重點鋒線球員，球風紮實、攻守兼備，也成李逸驊調度活棋，面對即將到來的跨聯盟邀請賽，陳鈺安說：「我最近正在苦練三分球，就是希望在跨聯盟邀請賽能在外線有所表現，也會努力做好防守及教練交代的任務，全力幫助球隊。」

陳鈺安也加入特攻「泰山幫」行列，和泰山高中隊友譚傑龍、阿巴西再度合體，他開心地說：「他們都是我在高中死黨隊友，能夠再和他們一起同隊比賽，真的很高興。」

但另外兩位泰山隊友李威霆與陳俊男卻成了陳鈺安點名最想在跨聯盟邀請賽挑戰的對手，他說：「他們兩人都將代表PLG聯隊RISING STARS出賽，以前只和他們當過隊友，現在有機會碰頭，當然想好好跟他們尬一下！」