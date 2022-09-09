中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增34,260例COVID-19確定病例，分別為34,020例本土個案及240例境外移入；另確診個案中新增55例死亡。

今增34,020例本土，為15,438例男性、18,570例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,446例)，臺北市(4,404例)，臺中市(4,025例)，桃園市(3,843例)，高雄市(2,520例)，臺南市(1,914例)，彰化縣(1,381例)，新竹縣(1,080例)，新竹市(909例)，屏東縣(902例)，苗栗縣(859例)，宜蘭縣(736例)，基隆市(730例)，雲林縣(681例)，花蓮縣(678例)，南投縣(526例)，嘉義縣(521例)，嘉義市(311例)，臺東縣(264例)，金門縣(137例)，澎湖縣(132例)，連江縣(21例)。

今增55例死亡，為32例男性、23例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至9月6日，死亡日期介於8月13日至9月6日。

今增240例境外移入個案，為138例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(33例)，泰國、美國及新加坡(各4例)，日本、韓國、印尼及香港(各3例)，馬來西亞、柬埔寨及菲律賓(各2例)，南非、奧地利、英國、德國及加拿大(各1例)移入，另172例感染國家調查中。入境日期介於今年8月9日至9月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,614,227例確診，分別為30,158例境外移入、5,584,015例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,225例死亡，其中10,209例本土，；另16例為境外移入。