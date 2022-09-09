高市府觀光局於左營蓮池潭兒童公園及旗津貝殼館設置新打卡景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局於左營蓮池潭兒童公園及旗津貝殼館設置新打卡景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局於左營蓮池潭兒童公園及旗津貝殼館設置新打卡景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局於左營蓮池潭兒童公園及旗津貝殼館設置新打卡景點。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局於左營蓮池潭兒童公園及旗津貝殼館設置新打卡景點，分別是愛麗絲夢遊仙境的「奇幻樂園」及浪漫希臘風「愛琴小伊亞」，希望在疫情的影響下，還能讓大小朋友在中秋連假有偽出國的體驗，而這2個新打卡點將會長期展出。

蓮池潭「奇幻樂園」是以撲克牌旅程為題，打造紅心皇后與撲克牌衛兵等場景，透過神秘的發光鑰匙，就能進入不同風格的撲克牌小屋，不同撲克牌小屋內分別有撲克牌衛兵、格子跳跳棋、棒棒糖旋轉木馬以及城堡，讓民眾彷彿置身童話裡的奇幻仙境。

另外，兒童公園內還融入台灣燈會作品「我那天打翻了一杯珍奶」，參觀民眾將化身為螞蟻，透過動態構圖重現打翻珍奶的瞬間，並結合互動科技及放大尺度的裝置，創造出螞蟻的視野，用童趣的角度詮釋屬於台灣的國民飲料。

而高雄旗津除了有網美景點「彩虹教堂」及「星空隧道」外，觀光局特別在旗津貝殼館中庭打造超夢幻的秘境「愛琴小伊亞」，透過場景布置展現地中海風情，結合廣場內燈塔與鐘塔，猶如漫步希臘街頭。

高市府觀光局長周玲妏表示，國人受到疫情影響，無法安排出國旅遊，為了讓民眾就近體驗歐洲風情，特別在蓮池潭兒童公園及旗津貝殼館設置超夢幻場景，大小朋友可以趁著中秋連假到高雄蓮池潭及旗津遊玩，體驗最夢幻的偽出國旅程。