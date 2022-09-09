新北中信特攻籃球隊（New Taipei CTBC DEA）9日宣佈，由塞爾維亞籍莫米爾(Momir Ratkovic)出任新賽季助理教練，將為新北中信特攻年輕有活力的「閃電球風」添加「歐式」元素。

現年35歲的莫米爾，擁有15年執教經驗，曾是塞爾維亞U16以及U17國家隊教練團成員，並幫助塞爾維亞在U16歐錦賽、U17世錦賽取得銀牌及銅牌的佳績。先後在塞爾維亞Sava Belgrade籃球隊、烏克蘭Politekhnika-Halychyna籃球隊、塞爾維亞Partizan籃球隊、西班牙Casademont Zaragoza籃球隊擔任助理教練及球員發展教練一職。

莫米爾執教生涯培育出許多年輕優秀選手，如邁阿密熱火約維奇(Nikola Jović)、奧克拉荷馬雷霆克雷吉奇(Vit Krejči)等人，中信將倚重其球員發展經歷，為隊上年輕陣容打造新黃金世代的堅強戰力。對於來到中信特攻擔任助理教練，他表示：「謝謝中信特攻球團給予我這個機會，雖然第一次來到台灣，但過去我也遇過不少選手有來到台灣打球，從他們口中得知台灣的人事物以及籃球風氣都很美好，讓我非常期待這趟旅程！」

面對2022-2023 T1新賽季，新北中信特攻將在快速的球風中注入歐洲籃球的元素，總教練李逸驊提到期待莫米爾教練的到來，能將歐洲籃球講究「團隊」的打法帶進中信特攻，「這幾年歐洲籃球迅速崛起，不論是在球員或是球隊體系，都很值得我們學習。希望透過團隊籃球的球風，並藉由莫米爾過去在球員發展的專長，能讓我們這批年輕有潛力的球員迅速成長！」

目前莫米爾助理教練已抵台，結束隔離程序後將加入球隊訓練，他也興奮表示迫不及待與中信特攻的大家見面，「能和隊上這麼多年輕有潛力的選手們一起為新賽季努力我感到非常興奮，相信我們團結一致這個球季將會非常成功！」