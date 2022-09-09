新竹市9日新增909例確診個案，今年以來累積11萬2708例，居家照護者為6711人，居家隔離為1835人。

市府表示，本周國內COVID-19感染數持續升溫，中秋連續假期3日，民眾外出、返鄉與他人接觸，請務必持續遵守相關防疫規定。同時為方便民眾，竹市關懷包便利帶服務中秋連假不打烊，自9月9日至11日止，服務時間上午8點至12點，民眾可持確診者身分證或健保卡，至居住地所在區公所領取關懷包物資。

市府衛生局提醒，中秋聚會活動請民眾務必落實防疫規定，勤洗手、戴口罩，與不特定人士保持社交距離，遵守現行戴口罩規定，除例外情形，如飲食需求、拍照等得免戴口罩，外出仍應全程佩戴口罩，如有症狀請勿參加，隨身攜帶洗手用品，並建議下載台灣社交距離APP。

至於營業場所、公共場域及餐飲場所，應嚴格遵守量體溫、員工健康管理、加強環境消毒，餐飲場所另應提供洗手設備及消毒用品，不開放逐桌敬茶敬酒，未完整接種疫苗的長者、幼兒不建議參加聚會。

新冠疫情變化快速，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，提醒民眾中秋佳節期間，務必遵守防疫規定，另外並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所。