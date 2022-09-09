台灣民眾黨主席柯文哲9日赴基隆市，為參選基隆市議員的5位候選人授旗。受訪時被問到稍早台北市長參選人黃珊珊遭議員痛批違反行政中立時，柯文哲表示：「她（黃珊珊）都辭掉副市長了，她還行政不中立？」

台北市長參選人黃珊珊9日上午出席環南市場活動，遭台北市議員郭昭巖痛批黃公然違反行政中立規定。柯文哲表示，黃珊珊已經辭掉台北市副市長一職開始參選，她已經不是副市長的身分，還有哪裡行政不中立？

柯文哲9日在授旗儀式中火力全開，除痛批中央政府的防疫及疫苗政策外，也表示參選台北市長的國民黨參選人蔣萬安，是立院衛環委員會召委，過去兩年盯陳時中都盯不動，卻被民眾黨籍的立委高虹安釘得滿頭包，現在競選台北市長，蔣又怎麼奈何得了陳。

另外，柯文哲也表示，為何中央不敢公布疫苗價格？就因為買得貴啊！如果便宜他就公布了。同樣情況，為何不敢公布高端臨床實驗報告？柯文哲說：「有效就公布了嘛！」