國內今天新增3萬4020例本土個案、240例境外移入個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天少826例，減少2.4％，較上周五增加537例，上升 1.6％。另今天公布55例死亡個案，包括一名9歲女童，確診後數周出現疲倦、昏睡症狀，住院救治長達2個月，仍於8月13日病逝。

莊人祥表示，死亡個案中有一名9歲女童，無慢性病史，未接種疫苗。莊人祥說明，個案5月17日發燒確診後症狀緩解，6月7日起出現眼睛複視、疲倦、昏睡症狀，6月12日至急診就醫，經檢查有小腦異常等病徵，且有疑似急性腦炎和腦水腫，安排住院並給予降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，經詳細檢查懷疑是急性瀰漫性腦炎，因意識惡化，6月16日住進加護病房、使用呼吸器，雖持續於加護病房救治，仍出現腦幹損傷徵象及心肺衰竭等併發症，於8月13日過世。

指揮中心統計，目前國內12歲以下兒童重症個案累計204例，包括31例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、127例MIS-C、1例心肌炎、3例共病、7例到院前死亡，其中31例死亡。