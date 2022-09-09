三重警分局光明派出所有女警昨(9)日晚間返回備勤室休息時，在浴廁的洗臉槽下方發現遭放一包不明芳香劑，拿來一看發現裝有私用密錄攝影機，所方獲報後立刻進行調查，結果竟是另一名男警所為，目前這名男警已被函送法辦，並調至警備隊等候懲戒判決。

據了解，該名湯姓男警28歲，已在光明派出所服務約4年；事發在7日晚間9時許，當天光明派出所舉辦中秋烤肉活動，湯男將私用密錄攝影機放進芳香劑中，趁同仁在烤肉之際，藉機潛入女警備勤室，放在浴廁的洗臉槽下方意圖偷拍。

結果女警回到該備勤室進入浴廁時，立刻警覺發現這包不明芳香劑，才發現遭人偷拍，立刻向派出所主管陳報；所方接獲反映後立刻展開調查，隨即揪出是湯男所為，雖然他被抓到後坦承不諱，但辯稱自己是喝醉酒才會意圖偷窺。

目前全案已於8日完成調查，湯男被依刑法妨害秘密罪嫌送新北地方檢察署偵辦，三重警分局也立即召開人評會，8日將湯男調整職務至警備隊，並予以記小過1次處分，及提列關懷輔導對象加強輔導考核，待後續判決結果出爐後，將依規定將湯員移送懲戒。

三重警分局強調，對於違法情事絕對深入調查，絕不護短、不庇縱、嚴予查究並斷然處置，另將加強員警法紀教育及建立正確兩性平權觀念，相互尊重，避免是類案件再次發生。