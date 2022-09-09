英國女王伊麗莎白二世當地時間8日下午在在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡去世，雖然她走了，但她的遺產依舊還在。中國翻譯協會會員、 國際政治專欄作家胡毓堃在「鳳凰大參考」撰文稱，就在白金漢宮發出聲明的同時，美國《財富》雜誌迅速發文，分析其個人財產將如何處置。據統計，伊麗莎白二世的私人財產價值超過5億美元，主要出自其投資、藝術收藏、珠寶、不動產（包括巴爾莫勒爾堡）。此外，女王在2002年繼承了伊麗莎白王太后價值近7000萬美元的遺產。這些私人財產都將由繼位的長子查爾斯繼承。

除了私人財產，英國政府每年都會向她支付一筆「主權贈款」（Sovereign Grant，最早源自喬治三世與議會的協議），用於支付王室成員的部分開支，去年至今的贈款額度超過8600萬英鎊。

但事實上，英國王室本身便像一個「家族企業」，由王室高級成員組成的「王室企業」（Monarchy PLC，俗稱The Royal Firm），掌握的不動產價值超過280億美元，可媲美任何一家「全球商業帝國」。

據報導，英國王室本身不直接從「家族企業」中賺取商業收益，而是通過給予相關企業已「皇家認證」，使自己獲得收入，同時讓相關企業獲益盈利，並成為刺激經濟的一種手段。伊麗莎白女王去世後，繼位的查爾斯將承擔起「家族生意」的主要責任。