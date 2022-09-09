市長盧秀燕出席豐原轉運中心啟用典禮，針對谷關空氣瓶話題，她請大家不要失焦。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕8日才結束為期兩天的「和平專案」，前腳一走，民進黨籍對手蔡其昌9日一早就赴谷關發表「谷關300計畫」，更酸盧市長谷關空氣瓶欺騙市民是個笑話。盧秀燕早上出席豐原轉運中心啟用典禮受訪時回應，今天請大家以豐原的喜事為報導，表示對在地人的尊重。

蔡其昌前往谷關指出，台中市這兩年空氣品質全國排名從11名退步到13名，市民要的是像谷關乾淨的空氣，盧市長卻拿谷關空氣瓶欺騙市民，看不出盧市長有換新空氣的決心，只有一昧的用話術瞞騙市民。他不會送谷關空氣瓶給台中市民，那是對盧市長「市長換人，空氣換新」這項選舉支票跳票最大的諷刺。

對此，盧秀燕上午出席豐原轉用中心啟用典禮，媒體詢問其看法，盧秀燕僅說，今天請大家以豐原的喜事為報導，表示對在地人的尊重。

至於盧秀燕才結束為期2天的和平專案，蔡其昌今天就前往谷關會勘，是否有較勁意味？蔡其昌表示，他的行程都是很早就安排，市府與中央都有各自的工作，為了谷關、梨山發展努力，未來他將再爭取千萬元經費，將谷關遊客中心加以優化，「建設需要通力合作，盧市長做她該做的事情，我做我該做的事情」。