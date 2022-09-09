桃園9日新增3843例本土個案，衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨天下降4.16％，年齡層分佈65歲以上占9.42％、18歲以下占20.5％，提醒隔離、自主健康管理的民眾不宜參加中秋聚會，連假期間仍應落實防疫措施。

王文彥表示，昨天於15處社區接種站全天開設65至69歲以上長者第2次追加劑接種專案，總計有9514人完成接種，施打情形踴躍，衛生局將繼續開設社區接種站，保護市民健康，再次提醒確診後自主健康管理民眾、隔離檢疫自主防疫期間的民眾，都不宜參加中秋出遊或聚會，需落實戴口罩、勤洗手、打疫苗，減少出入人潮眾多的場合。

隨著疫情升溫，王文彥說，衛生局有委託居家照護服務的基層診所主動打電話關懷確診者、評估其身體狀況，並視狀況開立處方，讓確診民眾在居家照護期間獲得適當的健康照護，如果確診民眾接到診所電話進行居家關懷，並非個資外洩或詐騙電話。

王文彥也提醒確診民眾者，填報「COVID-19確診個案自主回報疫調系統」時，同住家人如有打過3劑完整疫苗，請慎重考慮要勾選「0＋7」還是「3＋4」，填寫完畢務必重新檢視後，再將資料送出，以保障自身權益。

另外有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥說明，目前在案數共2萬8035人，照護案件累計63萬8136人，已完成63萬3682人，累計完成率約99.3％。截至9日，桃園專責ICU開設38床、收治29人、空床數9床；專責病房539床，收治244人，空床數295床，收治比率約45.3％，醫療能量充足。