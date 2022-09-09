先前女王手背上的大片瘀青已引發關注

96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日辭世前，手背上出現大片瘀青，引發各方高度關注。

據《雷達線上》（RadarOnline.com）網8日報導，女王人前光鮮樂觀，但在她過世前，關起門來，健康卻出現了不少狀況。1名消息人士2021年11月便透露，她的狀況比任何人想像的都糟，「她正在為生命搏鬥！我們擔心，她撐不過今年，王室陷入驚慌，但他們在淡化危機」。

消息人士說，查爾斯和妻子卡蜜拉忙著執行王室任務，而威廉和凱特甚至帶著3個孩子去度假。他們都拚命想表現出一切都沒事的樣子。然而，真相是女王的健康正迅速惡化。

此外，消息人士說，她秘密接受了一連串白血病和中風的緊急檢測。而她在和英國新首相特拉絲（Liz Truss）會面後，網上瘋傳她手背上有大片瘀青的照片，或許正與這說法不謀而合。

畢業於哈佛大學和貝勒醫學院（Baylor University College of Medicine）的米爾金（Gabriel Mirkin）醫師說，這可能是令人不安的跡象。他指出，在像女王這樣的年長婦女身上，瘀青若不是由創傷造成，就可能是凝血機制出問題的血癌，如白血病或淋巴瘤等。

There are fears for the UK’s #QueenElizabeth II’s #Health following the photos that show the monarch meeting Britain’s new PM @trussliz .



Photos from the meeting were released to the public, with alarm immediately raised by what appears to be a bruise on the queen’s right hand. pic.twitter.com/ZDnffK6aMd — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) September 8, 2022

事實上，早在2021年10月，她取消到愛爾蘭的兩天行程時，就引發對她健康的關切。消息人士透露，據說當時她覺得早上極度疲倦，頭暈並下不了床。而他們擔心，她可能是小中風。

了解女王的人說，她在2021年4月失去夫婿菲立普親王（Prince Philip）後，撇開憂傷，比以往更致力履行對王室的義務。