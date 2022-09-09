消防員操作無人機廣播防火防災宣導，事後小朋友搶著和無人機合拍。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

中秋連假已經開始，為加強民眾使用爆竹煙火及用火用電安全之防火防災知識，台南市政府消防局第一大隊（8）日在連假前往新營傳統市場及幼兒園以無人機進行廣播宣導，亮眼吸睛的無人機有別於以往的文宣廣告，讓現場小朋友尖叫大喊：「沒看過會說話的無人機」

消防員在新營傳統市場附近使用無人機時，不時有機車在路旁停下查看聲音來源，發現到是無人機利用擴音器防災宣導時，不禁對操作員比出大姆指幫忙加油打氣。直到換到幼兒園宣導時，小朋友更是被無人機外型所吸引，升空後又發出巨大的宣導卡式瓦斯使用安全規則，別出心裁的宣導讓小朋友的眼睛為之一亮。

台南市政府消防局長李明峯表示：月圓人團圓的愉快心情下，會施放爆竹煙火作為慶祝，但若稍有不慎，轉瞬間極易釀成災害，如涉及民眾生命、財產的損失，除會觸犯刑法公共危險罪，還可能被告上糾纏不清的民事官司。部分民眾會使用卡式爐從事烤肉活動，也在此呼籲民眾使用應熟悉液化石油氣容器及卡式爐具務必遠離熱源，要正確安全使用卡式瓦斯爐烤肉，不致釀成憾事，亦要做好防疫措施。

第一大救災救護大隊大隊長石家源呼籲，為保護兒童施放安全，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」也要求轄內各分隊加強轄內爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查工作，加強非法爆竹煙火場所的查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示的合法爆竹煙火，及施放一般爆竹煙火應注意事項。