據《人民日報》報導，9月9日，中國傳統節日中秋佳節前夕，大陸國家航天局、國家原子能機構聯合在北京發佈嫦娥五號最新科學成果。大陸國家原子能機構副主任董保同在發佈活動上宣佈，中國科學家首次在月球上發現的新礦物，被命名為「嫦娥石」。這是中國在太空科學領域取得的一項重大科學成果，也是核與太空跨行業、跨專業合作的一次成功探索。

「嫦娥石」是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒中。中核集團核工業北京地質研究院創新團隊，通過X射線衍射等一系列高新技術手段，在14萬個月球樣品顆粒中，分離出一顆方圓約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構。經國際礦物學會（IMA）新礦物分類及命名委員會（CNMNC）投票通過，確證為一種新礦物。該礦物是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國大陸成為繼美國、前蘇聯後，世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

2020年12月17日，嫦娥五號攜帶1731克月球樣品返回地球。大陸國家航天局已完成4批152份共計53625.7毫克的月球樣品發放，有33家科研單位的98位申請人通過申請。第五批月球樣品正完成評審，後續按程序發放。大陸中科院、教育部、自然資源部、中核集團等多個單位獲批承擔月球樣品研究工作，國外科學家、留學生也參加了聯合研究。目前已在岩漿分異、太空風化、氦﹣3氣體以及生物能轉化等方面取得最新成果，對認識月球起源與演化，探尋月球資源的有效利用以及實現「零能耗」的地外環境和生命支持系統具有重要啟示意義。