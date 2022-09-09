富源國家森林遊樂區有「蝴蝶谷」美名。（花蓮林區管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮「蝴蝶谷」富源國家森林遊樂區內，有龍吟吊橋及富源吊橋，連結環山及環溪兩條步道，但因地震等天災損壞，林管處封閉維修，為減少環境衝擊，吊橋部分工料就地取材，符合自然調性，經過近3年整修，在中秋節重新開放。

富源國家森林遊樂區有「蝴蝶谷」美名，是花蓮南區重要旅遊景點之一，園區內的「龍吟吊橋」於2017年地震大規模崩塌，導致周邊步道全面中斷，林管處於2019年啟動修復工程，以局部改線避開災害潛勢區，銜接北側觀景平台及南側環溪步道。

林管處指出，龍吟吊橋整修2年後，去年又因圓規颱風挾帶大量雨勢，造成吊橋兩側步道毀損，再次封閉維修。

林管處檢視另一「富源吊橋」已啟用20餘年，橋面老舊，亟需修護，因此於2019年併同龍吟吊橋再次封閉整修，歷時3年修復，中秋連假前一併開放啟用。

林管處指出，龍吟吊橋全長156公尺，寬1.2公尺，走在橋面上可近距離欣賞高約30公尺的龍吟瀑布，感受谷風吹過的涼意，天氣好還有機會欣賞七色彩虹。

林管處表示，「新龍吟吊橋」局部改線避開災害潛勢區，減少自然環境衝擊，吊橋前端連結道以手作步道方式，就地取材九芎木為踏面，符合當地自然調性，整修工程獲110年度優良農業建設工程評為「佳作工程」。

此外，保留已損壞的舊龍吟吊橋供環境教育使用，讓遊客能更了解園區遭受自然災害的歷史過程。

林管處說，富源國家森林遊樂區擁大片樟樹林，富源溪緩緩流過，芬多精與負離子交織，龍吟瀑布更是必遊景點，從吊橋周邊步道及景觀台登高望遠，能從不同角度欣賞龍吟瀑布與富源溪的磅礡美景，適合旅遊踏青、養生遊憩旅程。