現在有不少安養中心會定期辦活動，讓住民可以享受一下。一名網友分享，疑似是某間安養中心請來辣妹表演，只見對方坐在地上雙腿開合，接著又拉著阿公的手輕撫酥胸，甚至一路往下帶到私密處，血脈賁張的演出讓阿公們看得目不轉睛，短短35秒的影片曝光後，也吸引了5千多人朝聖，不少網友看完大喊，老了以後唯一指定這家養老中心。

一名網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享一段影片，只見一個穿著粉色小可愛和熱褲的辣妹坐在地上，雙腳不斷開合，期間不停的撫摸自己的身體，看上去非常性感撩人，而周遭的觀眾卻是一群頭髮花白、坐在輪椅上的阿公。

辣妹從地板上爬起來以後，下秒就鎖定一個阿公，將自己豐滿雄偉的雙乳直接湊到對方的臉前面去，同時嬌嗔著「摸我啊！」接著就拉起阿公的手往自己的胸上湊，但她似乎覺得這樣還不夠，後來又拉著阿公的手，引導對方從胸部一路摸到私密處，最後抬手摸摸阿公的頭說「要身體健康喔！」誇張畫面讓人看了瞠目結舌。

短短35秒的影片曝光不到1小時，就吸引了5千多人狂讚，原PO也忍不住驚呼說「我也一律支持阿公！」而這疑似是一家安養中心替住民們辦的同樂會，在辣妹與阿公互動演出的時候，周遭一直有像是工作人員的人拿著手機拍照。

不少網友看呆直呼，「這個辣妹堪稱是末梢血液循環的專家」、「我也希望老了能這樣復健」、「我老了以後唯一指定這家養老中心」、「阿公的血路都通了」、「阿公的心臟會不會受不了」、「阿公會不會爆血管？」