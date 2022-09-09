明（10）日是中秋節，許多人會與親友團聚，一起烤肉賞月，不過古人將月亮代表「陰」，認為月亮若是越圓越大，陰氣就越重，而且中秋節也是月球最靠近地球的時間點，月亮越晚越大為極陰日，命理專家小孟老師在臉書粉專提到，當天晚上5點後是極陰時，4個生肖在極陰日極陰時不宜賞月過久，以免沖煞自己的運勢。

1.生肖虎

生肖虎在中秋時，要避免賞月過久，容易沖財帛或資源的宮位，甚至影響判斷力或造成頭暈，中秋後在花費上容易有衝動的行為，甚至常遇到買完想買的東西後，又會在另一個地方看到更划算的價錢，建議生肖虎消費別衝動，要貨比三家。

2.生肖馬

生肖馬中秋賞月過久，可能會影響健康運，賞月時可將紅包紙放身上，這陣子在思考事情上，容易有頭腦不清的狀況，凡事都要注意，例如簽合約等重大決定，一定要非常謹慎，只要多一層注意，能夠降低出錯率，另外，除了粗心大意外，這陣子說話也比較直接，講話前要看一下場合，以免得罪到別人。

3.生肖蛇

生肖蛇中秋賞月，容易沖精神宮位，使睡眠品質變差，所以觀月時間要注意，也要避免前往山上或樹林邊烤肉，若堅持要前往，建議穿著亮色的衣服，能抵擋煞氣。

4.生肖鼠

生肖屬中秋賞月太久，容易沖筋骨，甚至導致跌倒，因此避免中秋佳節到溪水邊，或湖邊、河堤烤肉賞月，若要前往建議攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米有吸引穢氣的效果。