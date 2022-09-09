今天在大聯盟場上白襪以14：2痛宰運動家，拿下本季第70勝，此戰他們派出王牌投手希斯(Dylan Cease)，他再次繳出好表現，主投6局被敲3安打無失分，有9次三振和2保送，自責分率降到2.06，在隊友強攻支援下取得第14勝，在美聯賽揚獎大熱門韋藍德(Justin Verlander)養傷情況下，他全力衝刺，近況相當火燙。

The A’s released Elvis Andrus, and he released that baseball into the wild. 1-0 #WhiteSox. pic.twitter.com/0uMqnFldbQ — White Sox Daily (@dailywhitesox) September 9, 2022

希斯本季表現出色，在8月賽揚獎最新票選中僅落後韋藍德，但後者在月底因右小腿筋膜斷裂，被放進15天傷兵名單，這陣子成為美聯各大強投的超車好時機，藍鳥馬諾亞(Alek Manoah)、太空人瓦德茲(Framber Valdez)都搶下14勝，而今天希斯跟上腳步，他目前自責分率甚至優於前兩人，更緊緊逼近韋藍德的1.84。

此戰希斯只投6局，飆出9K無任何失分，下場時球隊以14：0遙遙領先。白襪打線共敲出21支安打，首局就開啟攻勢，「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)、孟卡達(Yoán Moncada)上演「背靠背」全壘打取得2分，次局還是他們兩人表演，安德魯斯一壘安添1分，孟卡達再補上1發3分炮，將比數拉開到6：0，這僅是他本季第9轟。

3局熄火後4局白襪繼續轟炸，指定打擊席曼奈茲(Eloy Jimenez)敲2分炮，5局中外野手恩格爾(Adam Engel)一壘安建功，接著又是孟卡達，他擊出中外野方向二壘安打，為球隊取得第10分，此戰他大發神威，6打數5安打貢獻5分打點。6局白襪再灌4分，希斯也製造三上三下退場，白襪最後靠著投打完美發揮取得漂亮一勝！