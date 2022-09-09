楊丞琳上大陸節目《還有詩和遠方3》時，一句「吃海鮮是奢侈的在那（指台灣）」，引發台灣網友不滿，紛紛到粉專留言嗆爆，稍早在社群網站分享一段影片，只見演唱著走紅歌壇的成名曲《曖昧》，接著強調：「初心不變，熱愛永存，我們來日方長唷」，立刻引起網友熱議。

楊丞琳在社群網站分享演唱成名曲《曖昧》的影片，只見她深情演唱這首歌曲，最後還不忘對著鏡頭比出愛心手勢，接著表示：「你們都記得嗎？曖昧是我出道五年後的首張個人專輯，它也是第一首讓大家認識到我的聲音的歌。相信當音樂響起，你們腦海裡也會有阿猛和齊悅的畫面。從2005年到2022年，時間過得很快，一路走來有很多的感觸，但更多的是，收獲到大家滿滿的愛」，似乎在向一路支持的粉絲表達謝意。

楊丞琳最後不忘強調：「初心不變，熱愛永存，我會繼續帶給你們更多好的作品喔」，但卻隻字未提近日引起的風波，似乎是想讓所有人聚焦在她的歌唱事業，對此，網友紛紛留言：「記得一直都這麼努力的妳，繼續一直陪伴彼此走下去吧」、「陪伴彼此走過十七個春秋，品嚐種種不同的滋味」、「追逐心中所向，繼續在你熱愛的舞台上閃閃發光」。

楊丞琳日前在風波後，面無表情現身機場，面對鏡頭也沒多說話，IG在停更3天首度發文，只見她

曬出一頭飄逸長髮的新造型，接著表示：「主播經理人來報到，提醒大家，明天有聲聲如夏花的第一次公演，我們一起為所有女主播們加油吧」，更在IG限動強調不太習慣長髮披肩的樣子，心情似乎未太受影響。