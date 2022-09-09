嘉義市政府與九華山地藏庵合辦的單身聯誼活動，吸引優秀青年參加。（廖素慧攝）

現場提供餐飲，參加的青年男女喝茶聊天聯誼。（廖素慧攝）

民間流傳中秋節是拜月老求姻緣的好時機，9日有40名適婚男女參加嘉義市政府與九華山地藏庵合辦的單身聯誼活動，市府強調育兒津貼已提高到每月5000元起跳，0至6歲政府幫忙養，鼓勵未婚青年積極脫單，勇敢生育。

這場「2022月老牽線･幸福久久」未婚聯誼，有設籍嘉義市或在嘉義市工作，44歲至26歲的單身男女各20人參加，均齡30餘歲，有1位女醫師及1位男牙醫師、公職人員、國營事業單位的上班族等各行各業優秀青年，從台南、雲林、彰化等地來尋覓良緣。

活動首先由主持人帶領大家互相認識，接著有吳剛伐桂、玉兔搗藥中秋典故愛情神話趣味互動等遊戲，副市長陳淑慧及九華山地藏庵董事長黃俊森點柿子造型香氛蠟燭禮盒，祝福參加者好事成雙，事事如意，快速脫單。

現場提供餐飲，鼓勵大家喝茶聊天聯誼，並一起動手製作愛神粉晶擴香，透過DIY促進互動，打開彼此的心房，拉近距離，好迎接進一步接觸的心動感覺。聯誼後，大家一同到地藏庵拜月老星君祈求好姻緣早日到來。

黃俊森表示，九華山地藏庵供奉的月老星君專門為有緣人牽紅線，好姻緣建立起完善家庭，能促進社會安定，因而九華山地藏庵近幾年持續與市府辦理未婚聯誼活動，期待促成更多好姻緣、好家庭。

陳淑慧表示，今年8月起，政府發放的育兒津貼第1胎從3500元提高到每月5000元、第2胎每月6000元、第3胎以上每月7000元，自己帶或阿公阿嬤帶都能領取，0至6歲政府幫忙養，政府不斷升級育兒及托育政策，就是鼓勵適婚青年安心成家，放心生孩子。