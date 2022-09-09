中秋連假首日，民進黨新竹市長參選人沈慧虹來到香山區，親自為獨居長輩打菜、送餐，針對國民黨新竹市長參選人林耕仁論文疑涉抄襲，沈慧虹批評，高虹安、林耕仁用高標準檢視林智堅，但兩人在林耕仁抄襲案上就髮夾彎，坐實藍白合的說法，令人遺憾。

沈慧虹9日前往香山區港南順天宮參拜，接著在港南好鄰居社區發展協會理事長蘇瑞林、順天宮副主委許重仁及志工的協助下，沈慧虹穿上圍裙、手套替獨居長輩打菜，更親自騎摩托車載著雞湯和便當，送至獨居長輩林伯伯家。

新竹市有269位列冊的獨居長輩，沈慧虹在任副市長期間，就推動送餐服務，先前也設立68個共餐食堂，增加5成食材補助，並推動安老津貼、重陽禮金、長輩免費健檢、全國最高額度的愛心敬老卡，以及全口假牙補助等，未來她也會持續推動敬老政策。

沈慧虹日前指控高虹安非第三勢力，有藍白包袱，沈9日再強調，高虹安背後兩大操盤手，就是前市長許明財和前議長謝文進，但只敢私下站台，臉書不敢po合照，她批評，地方利益團體、國民黨舊勢力想藉民眾黨候選人復辟，高虹安還敢號稱自己是第三勢力，根本是詐欺。

此外，林耕仁論文疑涉抄襲，高虹安卻說淺藍可能轉移支持對象，對此沈慧虹表示，學術倫理是誠信與是非問題，高虹安、林耕仁用高標準檢視林智堅，但遇到林耕仁就髮夾彎，現在高竟然還說自己會吸到淺藍選票，她批評高虹安眼中只有選票、沒有是非，也坐實了藍白合的說法，令人遺憾。