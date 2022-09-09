蘋果iPhone 14新機周三正式亮相，預料又會掀起一波換機潮，一名男網友在論壇發文表示，自己使用安卓新款的手機，卻遭女友質疑「為什麼不用Iphone？」，讓他頓時感到被歧視，直言不想換手機，反而想考慮換女友了。

一名男網友在論壇Dcard以「拿安卓被女友歧視」為題發文表示，自己跟女友在一起兩個多月，最近感覺對方怪怪的，感覺有什麼事沒說卻欲言又止，仔細詢問之後，女友坦言問他「為什麼不用Iphone？」並開始抱怨使用安卓手機傳IG的限時動態畫質很糊，而且也不能用Airdrop互傳東西，很麻煩。

原PO當下聽完滿頭問號，認為「不過就是個手機，有什麼好這樣問或是這樣想的」，傻眼表示，手機用得好好的，也很順手，沒有考慮過要換IPhone，如果女友持續糾結這個問題，反而想先考慮換女友了，並好奇詢問大家，「拿安卓真的有這麼不堪嗎？」。

男網友遭女友質疑「為什麼不用Iphone？」，直言不想換手機，反而想考慮換女友了。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發網友熱烈討論，紛紛留言「拿安卓錯了嗎」、「我自己是覺得拿什麼手機完全就是個人喜好的問題⋯」、「男女朋友真心相愛的話為什麼要在意拿哪一種手機」、「可以分手了，下一個更好」、「這樣就要換女友，可見你也不是多愛她吧，建議趕快放生，不要浪費人家的青春」、「三星有些旗艦機甚至比蘋果貴欸」。