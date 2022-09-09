「豐原轉運中心」9日啟用，台中市長盧秀燕出席典禮。（陳淑娥攝）

斥資7億多元打造的「豐原轉運中心」9日啟用，將引進27條市區客運路線進站，台中市長盧秀燕今天出席典禮表示，豐原轉運中心擁有5大功能，包括轉運、停車、商場、場域外借以及安全連接台鐵車站等。另外，近300席汽車位及850席機車位，即日起至9月21日免費使用，未來將有效聚集人潮，活絡區域發展，為豐原帶來嶄新氣象。

盧秀燕表示，這是豐原人期盼10年的大建設，市府結合立委江啟臣及多位在地議員們的支持，獻給台中鄉親一個中秋大禮，此轉運中心興建經費高達7億元，感謝江委員向中央爭取2億多元減輕市府負擔。

盧秀燕指出，豐原轉運中心有7種交通工具可在中心轉運，包含鐵路、捷運、客運、公車、一般車輛、計程車及腳踏車；同時也是個超大規模停車場，汽車可停約296部，機車可停849部，有效紓解火車站前停車需求；內還有商場，民眾吃東西、買伴手禮都很方便；內部大空間，要舉辦活動及公益性會議也可申請使用。

立委江啟臣表示，縣市合併已逾10年，大家怕豐原被邊緣化，「豐原轉運中心」啟用是全豐原好運的開始，也象徵著開始「轉運」。市議員陳清龍說，豐原轉運中心位於台鐵豐原站東側，為「水岸花都」葫蘆墩圳掀蓋計畫必要的停車替代配套措施。

豐原轉運中心是豐原與山城地區重要的交通引擎，為地下2層、地上5層的多功能建築，具客運轉運、停車及商場空間等功能，無論是自行開車或公共運輸轉乘，都相當便利；同時也建置計程車招呼站、iBike租賃站等交通設施，讓民眾交通銜接更方便。

交通局表示，豐原轉運中心由「台灣全聚德股份有限公司」營運，除1樓轉運中心設有7席客運月台(含2席儲車使用)提供27條公車路線外，也規劃購物花車及假日市集，結合轉運中心搭車民眾聚集的人潮，升級轉運中心候車時創造的商業效益。2樓規劃的商業空間，以餐飲及超市型商場為導向並引進咖啡廳，將商業空間打造為更具質感的休閒空間；3至5層及地下2層停車場則導入智慧化設施，提供多元繳費及方便、快速進出場的停車服務。

交通局長葉昭甫說明，目前已盤點豐原轉運中心附近國道及市區客運路線，將依據路線方向、乘客搭乘習慣及轉運中心1樓月台席位容量，調整市區客運路線，並協調國道客運業者進駐豐原轉運中心，目前已規畫27條以上市區客運路線提供服務，除可提供民眾良好候車環境，同時也大幅提升轉乘效率，創造優質公共運輸環境並帶動人流，未來前景可期。

今日啟用典禮包括市長盧秀燕、立委江啟臣、市議員陳本添、張瀞分、陳清龍、王朝坤、交通局長葉昭甫、新聞局長鄭照新、民政局長吳世瑋、觀旅局長韓育琪、台中市停車管理處長盧佳佳、豐原區長洪峰明及多位地方里長均共襄盛舉。