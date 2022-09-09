藝人楊丞琳日前在大陸綜藝節目受訪，稱「吃海鮮是奢侈的事在那」。內政部小編6日在官方臉書發文宣導反詐騙，跟風貼文「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，遭質疑是為了轉移台北市長參選人陳時中偷窺風波，引發批評。對此，臉書粉絲專頁「比特王」諷刺表示，從「海鮮之亂」可以看出，「跟病毒共存不難，跟民進黨共存很難」，他更直言民進黨為了勝選不擇手段。

內政部6日在臉書PO文，以「笑死」列出7種詐騙話術，其中「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，遭質疑開酸楊丞琳，引發不小批評。內政部長徐國勇對此回應稱臉書年輕小編用創意來反詐騙，「我支持」，不過後來被發現內政部小編已悄刪該爭議字句，並解釋係引用網路討論度高的句子，沒有揶揄任何人之意。對於各方詮釋及衍生留言，非發想本意，為避免議題失焦，決定移除。

臉書粉絲專頁「比特王」則表示，從「海鮮之亂」可以看出，跟病毒共存不難；跟民進黨共存很難。他認為，楊丞琳原話說的是「沒吃過什麼海鮮」而非「沒吃過海鮮」，堂堂一個執政的政黨，為了轉移陳時中被批評的焦點，不惜斷章取義、扭曲話義，還傾盡國家機器，集體霸凌一個女藝人。他直言，民進黨為了勝選真是不擇手段。