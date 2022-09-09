英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於英國時間8日傍晚六點辭世，享耆壽96歲，在位超過70年，為英國史上在位時間最久的君主，在這70年間除改革王室形象外，其七彩繽紛的色票式穿搭也讓人印象深刻，每每現身都是話題焦點，對於全球時尚影響重大。

英女王伊莉莎白，為體貼民眾多以亮色系服裝亮相，讓人遠遠就能認出她。（CFP）

關於色票式穿搭，伊麗莎白女王曾說過「我必須被看見，才能被相信」，因此自從上位以來她都致力於塑造一個鮮明的形象，除此之外關於這樣亮眼的搭配，根據英國記者薩利．休斯（Sali Hughes）於2019年10月出版的《Our Rainbow Queen: A Tribute to Queen Elizabeth II and Her Colorful Wardrobe》也提到一個在其穿搭隱藏的貼心理由。由於女王認為，英國民眾往往需要排隊好幾個小時，才得以見她一面，為體貼眾人，故出席各大場合都偏好以鮮豔單色系服裝亮相，讓民眾們在人海中一眼就能看見他。美國時尚雜誌《Vogue》，也曾以女王服裝為題，收集齊一年內衣著，並根據色系製作圖表，一字排開就如同彩虹般。宛若「行走式調色盤」。

英女王伊莉莎白的色票式穿搭，對於全球時尚影響重大。（CFP）

不過在眾多色系當中，她最愛藍色系的衣服，在她所有公開露面的穿搭中比例高達3成，另外黃、粉紅、綠色也十分常見;根據英國媒體報導，女王的衣服皆被特別建檔管理，每件服裝甚至都有自己的名字，同時也會登記哪套服裝在何種場合穿過，以避免搭配到重複的單品。

英女王伊莉莎白就連雨傘也都會根據當日穿搭做搭配。（CFP）

雖然女王穿搭皆以亮色系為主，但由於堅守「單色原則」，因此也不會因此過於複雜，讓人眼花撩亂，而當下雨天出席活動時，女王也會選擇以當天穿搭的同色系雨傘亮相，有趣的是，女王多會挑選具透明傘面、下擺處與當日同色系的雨傘，既不會遮擋女王面容，也同時可成為畫龍點睛的時尚單品。