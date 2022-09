英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於英國時間8日傍晚六點辭世,享耆壽96歲,在位超過70年,為英國史上在位時間最久的君主,在這70年間除改革王室形象外,其七彩繽紛的色票式穿搭也讓人印象深刻,每每現身都是話題焦點,對於全球時尚影響重大。

英女王伊莉莎白,為體貼民眾多以亮色系服裝亮相,讓人遠遠就能認出她。(CFP)

關於色票式穿搭,伊麗莎白女王曾說過「我必須被看見,才能被相信」,因此自從上位以來她都致力於塑造一個鮮明的形象,除此之外關於這樣亮眼的搭配,根據英國記者薩利.休斯(Sali Hughes)於2019年10月出版的《Our Rainbow Queen: A Tribute to Queen Elizabeth II and Her Colorful Wardrobe》也提到一個在其穿搭隱藏的貼心理由。由於女王認為,英國民眾往往需要排隊好幾個小時,才得以見她一面,為體貼眾人,故出席各大場合都偏好以鮮豔單色系服裝亮相,讓民眾們在人海中一眼就能看見他。美國時尚雜誌《Vogue》,也曾以女王服裝為題,收集齊一年內衣著,並根據色系製作圖表,一字排開就如同彩虹般。宛若「行走式調色盤」。

英女王伊莉莎白的色票式穿搭,對於全球時尚影響重大。(CFP)

不過在眾多色系當中,她最愛藍色系的衣服,在她所有公開露面的穿搭中比例高達3成,另外黃、粉紅、綠色也十分常見;根據英國媒體報導,女王的衣服皆被特別建檔管理,每件服裝甚至都有自己的名字,同時也會登記哪套服裝在何種場合穿過,以避免搭配到重複的單品。

英女王伊莉莎白就連雨傘也都會根據當日穿搭做搭配。(CFP)

雖然女王穿搭皆以亮色系為主,但由於堅守「單色原則」,因此也不會因此過於複雜,讓人眼花撩亂,而當下雨天出席活動時,女王也會選擇以當天穿搭的同色系雨傘亮相,有趣的是,女王多會挑選具透明傘面、下擺處與當日同色系的雨傘,既不會遮擋女王面容,也同時可成為畫龍點睛的時尚單品。