台東縣政府致贈縣內社福團體秋節慰問金。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府致贈縣內社福團體秋節慰問金。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府致贈縣內社福團體秋節慰問金。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府致贈縣內社福團體秋節慰問金。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為慰勉台東縣兒少安置及老人及社福機構，台東縣政府社會處長陳淑蘭、副處長高忠雲8、9日特別前往各社福機構致贈中秋節加菜金、慰問金及防疫獎勵金表達最深謝意，場面熱鬧溫馨。

中秋送暖，陳淑蘭及高忠雲連續2天分別前往巴喜告原住民關懷協會竹愛家園、私立柏林老人養護中心、台東仁愛之家、台東基督教阿尼色弗兒童之家、財團法人勵馨基金會台東分事務所等其他兒婦或老障社福團體或機構，感謝他們長期的辛勞。

台東縣長饒慶鈴表示，縣內老人及身心障礙福利機構在疫情間持續辦理各項疫苗接種、篩檢服務、就醫轉銜等業務。日前發生確診群聚事件時，配合執行就地隔離安置及集中照護、落實確診者與未確診者分區收治及照護，感謝各機構齊心抗疫、守護縣民，致贈各機構1萬元防疫獎勵金，感謝他們的付出及辛勞。

根據統計，截至今年7月底止，台東縣老年人口共3萬9252人，比率為18.44％，高於全國老年人口比率。身心障礙者共1萬6431人，比率達7.7％為全台第2高。

台東縣已進入高齡社會，積極推動延緩老化及活躍老化，饒慶鈴說，讓長輩快樂變老一直是縣府團隊努力的目標，台東縣首次推動「機構老人獨立倡導關懷方案」，讓居住在機構內的老人也有代言人發聲，並積極提升機構服務品質，維護住民受照顧權益，並穩定機構永續經營，提升機構服務涵蓋率。

台東縣財團法人老人及身障社福機構共計9家，安置高達1145人，肩負起照顧服務責任，陳淑蘭說，中秋節特別代表向縣內社福機構致贈機構加菜金與院民慰問金，表達對社福機構最深的謝意，使服務對象感受縣府關懷。