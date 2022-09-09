桃園市中壢區一處民宅昨深夜驚傳呼救聲，警方發現年約80歲的老婦在自家陽台大聲呼救，看見員警現身更驚喊「老公把我鎖起來！」原以為是家庭糾紛，經瞭解才發現是老婦清洗陽台時，請高齡90多歲的丈夫鎖門，豈料患有重聽的丈夫看電視看到睡著，才被困在陽台，令她好氣又好笑。
中壢警分局指出，自強派出所長黃冠貿昨日深夜行經某社區大樓時，發現一名老婦在陽台不停拍打落地窗還對著屋內大吼，看到員警還大喊「我老公把我鎖起來」，本以為是發生家庭糾紛才被困住，豈料追問原因後讓黃冠貿哭笑不得。
經瞭解，老婦當時正在清掃陽台，擔心汙水流進客廳，才請丈夫從屋內鎖門，豈料患有重聽的丈夫，看電視到一半便沉沉睡去，無論她如何叫喊，都完全叫不醒。
黃冠貿借來爬梯與工具，拆除鐵窗的逃生口後爬進陽台，協助老婦脫困，而一旁闖禍的丈夫還在呼呼大睡，讓老婦好氣又好笑，今也帶著丈夫到派出所致謝，老翁也難為情地說下次會注意，不會再把老婆關起來了。
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