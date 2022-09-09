中壢警分局自強派出所長黃冠貿昨深夜在某社區大樓聽聞老婦人的呼救聲。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

中壢警方協助老婦脫困後，闖禍的丈夫還在客廳呼呼大睡，讓老婦好氣又好笑。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區一處民宅昨深夜驚傳呼救聲，警方發現年約80歲的老婦在自家陽台大聲呼救，看見員警現身更驚喊「老公把我鎖起來！」原以為是家庭糾紛，經瞭解才發現是老婦清洗陽台時，請高齡90多歲的丈夫鎖門，豈料患有重聽的丈夫看電視看到睡著，才被困在陽台，令她好氣又好笑。

中壢警分局指出，自強派出所長黃冠貿昨日深夜行經某社區大樓時，發現一名老婦在陽台不停拍打落地窗還對著屋內大吼，看到員警還大喊「我老公把我鎖起來」，本以為是發生家庭糾紛才被困住，豈料追問原因後讓黃冠貿哭笑不得。

經瞭解，老婦當時正在清掃陽台，擔心汙水流進客廳，才請丈夫從屋內鎖門，豈料患有重聽的丈夫，看電視到一半便沉沉睡去，無論她如何叫喊，都完全叫不醒。

黃冠貿借來爬梯與工具，拆除鐵窗的逃生口後爬進陽台，協助老婦脫困，而一旁闖禍的丈夫還在呼呼大睡，讓老婦好氣又好笑，今也帶著丈夫到派出所致謝，老翁也難為情地說下次會注意，不會再把老婆關起來了。