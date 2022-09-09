民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體專訪時宣稱自己不清楚團隊人員工作內容。對此，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘9日表示，候選人竟無法掌握競選團隊分工，難怪會出現「晚上調酒、白天打球」，及「公廁偷窺」等，令人匪夷所思的文案，她也批，沒有獨立思考能力、任團隊擺布的候選人，與傀儡又有何異。

以陳時中公廁宣傳爭議分析，蕭羽耘指出，競選團隊操刀的宣傳影片，一般人閱讀腳本與拍攝手法後，都會心生疑慮，而陳時中竟同意演出這種拙劣的片子，不是對腳本來者不拒，任團隊擺布；就是價值取向上，認同編排內容，完全配合拍攝，兩者都非常糟糕。

蕭羽耘批評，陳時中的「不清楚」讓人懷疑，早在先前擔任指揮官，就無法掌握防疫團隊狀況，以致各項物資調度舉凡口罩預約、疫苗施打，到快篩領取，樣樣搞得大排長龍、民怨沸騰，台灣人共同的抗疫惡夢迄今歷歷在目。

重要的是，陳時中不知是不清楚陳嘉行的工作內容，還是根本不敢多說？蕭羽耘表示，許多報導直指陳嘉行是陳團隊的空戰操盤手，但陳時中本人從未承認過，難道讓焦糖操盤社群導致顏面盡失，還是害怕消息證實對選情扣分？

蕭羽耘表示，從陳的團隊接二連三的荒謬人設，不斷產生的公關危機來看，為爭取青年和婦女選票，陳時中任憑幕僚恣意擺布，應是真心不清楚競辦工作內容和運作方向；但市民真的不需要一位防疫劣跡斑斑，選舉又內控失衡的傀儡，來影響台北市的美好未來。