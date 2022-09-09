英國女王伊莉莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。由於女王在位長達70年，因此大部分的英國民眾並沒有經歷過「女王不在」的生活，帶來的衝擊也會比想像中還要大，王室預計10至12天後舉行國葬，這段時間英國會陷入短暫停滯，很多企業與超商會宣布暫停營業，可能使英國經濟損失數十億美元的收入。

Business insider報導，女王在蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）逝世，王室將啟動行動代號為獨角獸行動的計畫，包括如何對外宣布消息、如何將遺體運回倫敦及如何安排葬禮等相關細節。

女王的離開將讓英國陷入巨大的衝擊與哀傷中，1997年黛安娜王妃過世時，許多英國商店與企業就在葬禮期間暫停營業，由於英國女王在位的時間長，深獲民眾支持，在過世當天的支持率甚至還高達75%，民眾的哀悼活動可能會更盛大。

英國女王過世後，查爾斯將繼承王位成為國王，妻子卡蜜拉則是王后，因此，英國的貨幣、紙鈔、護照、郵票、郵筒甚至是警察與軍隊制服都需要換新，修改徽章與圖樣，工程相當浩大。

女王在今年2月確診新冠肺炎後，身體狀況變得相當不穩定，從4月開始許多公開活動都被取消，甚至沒有出席6月登基70週年白金禧晚會，最近一次露面是6日在蘇格蘭任命新首相特拉斯，當時女王已經變得相當瘦弱，但臉上還掛著明朗笑容，隔兩天就離開人世。