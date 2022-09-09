台灣民眾黨主席柯文哲9日赴基隆，為黨籍市議員參選人授旗，他在授旗儀式中表示，基隆捷運絕對不是400多億蓋得起來的，在沒講清楚資金的負擔前，台北市、新北市及基隆市都沒有人要負責蓋。

柯文哲說，目前在談的基隆捷運與基隆關係最為密切，但最早2017年7月蔡英文來到基隆時，曾表示要蓋基隆輕軌：「以前國民黨做不到的，換我們民進黨來，4年後就要通車。」但4年後東西在哪裡？基隆輕軌不見了，變成基隆捷運，但還是鬼扯！

柯文哲指出，他最近接到交通部給台北市的公文，基隆輕軌變成了基隆捷運；但誰要負責蓋？基隆市府說沒有錢無法蓋，新北市則是先問了句：「蓋這個要多少錢？」柯文哲說，他任內蓋過捷運，直言基隆捷運絕對不是現行規畫的400餘億蓋得起來的！

柯文哲表示，難不成基隆捷運在台北端只有幾公里，要台北市蓋嗎？當然也不是不可以，但應該要先講清楚，誰要負責蓋、建設經費要怎麼分攤？柯文哲說，基隆市長林右昌一開始就先說基隆不用付錢，中央允諾會百分百分擔。後來算一算說基隆要付17億元，現在又說「基隆很窮不可能負擔，自己內部都喬不好」。

「誰要負責營運？如果虧損了，誰要負擔？」柯文哲說，所謂的基隆輕軌，從頭到尾都是騙局。

柯文哲說，交通部應出面協調，確立北北基三市誰要負責蓋基隆捷運、建設經費要如何分攤、未來誰要負責營運、如果虧損，誰要負責承擔？言下之意就是，若交通部無法明確北北基三市相關的權利義務，基隆捷運的興建還有待進一步商榷。